Nihat Kazanhan’ın katili yakalanmıyor

Haber Merkezi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 14 Ocak 2015’te özel harekat polisi Nurbaki Göçmez tarafından başından vurulan 12 yaşındaki Nihat Kazanhan’ın katledilmesine dair başlayan yargılama süreci devam ediyor.

2016 yılında Cizre 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada sanık polise müebbet hapis cezası verilmiş ardından ceza 13 yıl 4 aya düşürülmüştü.

Anayasa Mahkemesi’nin yeniden yargılama kararının ardından, Göçmez’in tutuklanmasına yönelik yakalama kararı ve kırmızı bülten çıkartıldı. 11 yıla aşkın bir süredir görülen davada halen sonuç alınamadı. Sanığın Türkiye’de olduğu ancak buna rağmen yakalanmadığına vurgu yapan avukat Rojhat Dilsiz, "Mücadelemize kararlılıyız" dedi.