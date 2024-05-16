Nihat Özbağı: Jose Mourinho ile ön anlaşma yapılmış

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkan olması durumunda teknik direktör olarak Jose Mourinho'yu getireceğini söylemesi gündem olurken, eski Fenerbahçe yöneticisi Nihat Özbağı'dan dikkati çeken bir açıklama yaptı. Özbağı, Jose Mourinho ile ön anlaşma yapıldığını bildirdi.

Fenerbahçe'de olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıklayan eski başkan Aziz Yıldırım, dün basın toplantısı düzenledi.

Aziz Yıldırım'ın yönetiminde olması beklenen Mahmut Uslu ve Nihat Özbağı açıklamalarda bulundu.

Halk TV'ye konuşan iki isim, yönetimde yer alıp almayacaklarına dair soruları yanıtladı.

Mahmut Uslu, "Yönetimde yer alacak mısınız?" sorusuna, "Onu başkan bilir. Bizim için önemli değil, yönetimde olmasak da Fenerbahçeliyiz. Her zaman destekleriz" cevabını verdi.

Nihat Özbağı ise, "Yönetim kurulu daha belli değil, perşembe günü belli olacak" dedi.

MOURİNHO AÇIKLAMASI

Aziz Yıldırım, başkan olması durumunda teknik direktör olarak Jose Mourinho'yu getireceğini söylemişti. Nihat Özbağı, Mourinho hakkında, "Daha belli değil ama gelirse, ki ön anlaşma yapılmış, çok büyük bir katkısı olacaktır. Dünya çapında bir hoca kendisi" açıklamasını yaptı.

AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Aziz Yıldırım, dün yaptığı basın toplantısında Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yla 2 saatlik bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etmişti.

Tecrübeli hocanın takımın başına geçmesi gerektiğini vurgulayan Aziz Yıldırım, "Mourinho'yla 2 saat görüştük. O anlattı, biz anlattık. Sonrasında görüşmeleri menajeriyle ilerleteceğiz. Biz hiç para konuşmadık kendisiyle. Daha adamın geldiği yok, konuşuyoruz. İkna edersek, şartlarda anlaşırsak gelecek. Mourinho, Suudi Arabistan'a gitmiyor. Gitseydi daha önce giderdi. Paraya ihtiyacı yok. Roberto Carlos geldi buraya 'Biz Avrupa'da final oynarız. Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon da oluruz.' dedi. Bunu bütün oyunculara aşıladı. Herkeste bir hava oluştu. Inter, PSV, Sevilla, Chelsea maçları böyle oynandı. Fenerbahçe'nin takımı iyi ama başına güçlendirecek insanlar lazım. Parasal olarak da sıkıntımız yok. 9 Haziran'da seçim olacak. 9 Haziran'a kadar Mourinho bekler mi, beklemez mi bilmiyorum" demişti.

Yıldırım, "Eğer rakibimiz de Mourinho'yla çalışmak istiyorlarsa, divan kurulu başkanımız Şekip Mosturoğlu'na rica edeceğim, menajeriyle görüşecek arkadaşımızla, kendilerinin bu işleri yürütecek adamları beraber gidip Mourinho'yla imzayı atsınlar. Biz kaybedersek, Mourinho'nun parasının yarısını da ödemeyi taahhüt ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.