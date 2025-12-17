Nihat Özdemir, Fenerbahçe üyeliğine dönebilir
Fenerbahçe’de eski başkanvekili Nihat Özdemir’in kulüp üyeliğine geri dönüşü yeniden gündeme geldi. Başkan Sadettin Saran’ın “geri kazandıralım” çıkışıyla başlayan iddialar, Özdemir’in “Fenerbahçe söz konusuysa her şeye sıcak bakarım” sözleriyle karşılık bulurken, 2020’de ihraç talebiyle başlayan ve istifayla sonuçlanan tartışmalı süreci de yeniden hatırlattı.
Fenerbahçe eski Başkanvekili Nihat Özdemir'in kulüp üyeliğine geri dönmesiyle ilgili çalışmaların başladığı iddia edildi.
Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Özdemir ile ilgili sarı-lacivertli kulübün başkanı Sadettin Saran, "Camiaya çok faydası oldu, geri kazandıralım" diyerek Özdemir'e teklif yaptı.
"ÖZDEMİR SICAK BAKIYOR"
Nihat Özdemir ise bu talebe karşılık, "Biz Fenerbahçeliyiz, Fenerbahçe'nin bir şeye ihtiyacı olursa elimizden geleni yaparız" diyor. Özdemir ayrıca İbrahim Seten'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Fenerbahçe'den kimse benimle konuşmadı ama bilgi geldi. Beni sevenler, bir af çıkarmak için uğraşa girdi. 3 Temmuz döneminde Fenerbahçe için savaşanların başında geliyorum.
Sanki 'Fenerbahçe şike yaptı demişim' gibi beni Disiplin Kurulu'na sevk ettiler, kendi adamlarına yargılatmaya kalktılar! Söz konusu Fenerbahçe olunca her şey normal ama bu kadar kendini ezdirecek bir adam mıyım?
Fenerbahçe söz konusu olunca her şeye sıcak bakarım! Fenerbahçeliliğim istifa etmekle ölçülmez! İstifa şartlarım başka bir şeydi... Benim yaptıklarım ve kişiliğim belli!"
Bunun üstüne ihraç talebi içeren dilekçeler verildi ve konu Disiplin Kurulu’na taşındı. Fenerbahçe, tüzük kapsamında ihraç istemiyle disiplin soruşturması başlatıldığını ve Özdemir’den savunma istendiğini açıkladı.
Süreç ihraç kararı aşamasına gelmeden Özdemir 17 Haziran 2020’de kongre üyeliğinden istifa etti. Kulüp de istifanın sicil işlemlerine iletildiğini duyurdu.