Nihat Özdemir, Fenerbahçe üyeliğine dönebilir

Fenerbahçe eski Başkanvekili Nihat Özdemir'in kulüp üyeliğine geri dönmesiyle ilgili çalışmaların başladığı iddia edildi.

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Özdemir ile ilgili sarı-lacivertli kulübün başkanı Sadettin Saran, "Camiaya çok faydası oldu, geri kazandıralım" diyerek Özdemir'e teklif yaptı.

"ÖZDEMİR SICAK BAKIYOR"

Nihat Özdemir ise bu talebe karşılık, "Biz Fenerbahçeliyiz, Fenerbahçe'nin bir şeye ihtiyacı olursa elimizden geleni yaparız" diyor. Özdemir ayrıca İbrahim Seten'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe'den kimse benimle konuşmadı ama bilgi geldi. Beni sevenler, bir af çıkarmak için uğraşa girdi. 3 Temmuz döneminde Fenerbahçe için savaşanların başında geliyorum.

Sanki 'Fenerbahçe şike yaptı demişim' gibi beni Disiplin Kurulu'na sevk ettiler, kendi adamlarına yargılatmaya kalktılar! Söz konusu Fenerbahçe olunca her şey normal ama bu kadar kendini ezdirecek bir adam mıyım?

Fenerbahçe söz konusu olunca her şeye sıcak bakarım! Fenerbahçeliliğim istifa etmekle ölçülmez! İstifa şartlarım başka bir şeydi... Benim yaptıklarım ve kişiliğim belli!"