Nihat Özdemir, Suriye’deki gümrük vergisine isyan etti
Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir, Suriye'deki yeni yönetimin vergi kararına tepki göstererek, "Suriye’nin habere konu olan gümrük vergisi artışlarını uygulaması, 50 dolara ihraç ettiğimiz çimentodan 27 dolar vergi alınacağı anlamına geliyor. Bu, çok yüksek bir vergi" ifadelerini kullandı.
Suriye’deki yeni yönetim, 11 Ocak itibarıyla ülke genelindeki tüm gümrüklerde tek tip vergilendirme sistemine geçti.
Yeni vergilendirme sistemi Türkiye’den ithal edilen ürünlere uygulanan gümrük vergilerini yüzde 300 ila 500 arasında artırdı.
Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir, Ekonomim gazetesine yaptığı açıklamada, “Suriye’nin habere konu olan gümrük vergisi artışlarını uygulaması, 50 dolara ihraç ettiğimiz çimentodan 27 dolar vergi alınacağı anlamına geliyor. Bu, çok yüksek bir vergi” dedi.
7 dolarlık verginin tüm ülkelerden giden mallar için geçerli olduğunu söyleyen Özdemir, “Türkiye’den giden çimentodan 20 dolar ayrıca vergi alınacak. Bu düzeyde bir verginin Türkiye’ye özel uygulanması anlaşılır gibi değil" ifadelerini kullandı.
Karara şaşırdığını belirten Özdemir, "Yeni yönetim Türkiye’den giden ürünlere yüzde 300’e varan gümrük vergisi uygulama kararı almış. Bu karar beni çok şaşırttı. Yeni yönetimle aramız çok iyi görünüyor çünkü" dedi.
TİCARET BAKANLIĞI'NIN AÇIKLAMASI
Ticaret Bakanlığı, Suriye'de geçici hükümetin "Türkiye sınırından gelen ithal ürünlere uygulanan gümrük vergilerini artırdığı" yönündeki haberlere ilişkin açıklama yapmıştı.
Açıklamada, "Suriye yeni yönetimi 11 Ocak'ta ülke genelindeki tüm gümrük idarelerinde tek tip vergilendirme sistemine geçmiştir. Yürürlüğe konulan bu vergi sistemi Suriye’nin tüm sınır kapılarında ve gümrük idarelerinde aynı şekilde uygulanmaktadır" denilmişti.
Açıklamada, Suriye tarafıyla gümrük vergileri konusunda istişareler yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedilmişti:
"Görüşmelerde önümüzdeki hafta yüz yüze toplantı yapılması planlandı. Ülkelerimiz arasında yeniden ve bu defa daha kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasının hayata geçirilmesiyle ilgili olarak da istekliliğimiz karşılıklı olarak paylaşılmıştır. Suriye'nin yeni hükümetinin kalkınma çalışmalarına yönelik sürecin tamamında, ülkemizin firmaları aktif bir şekilde katkı sunmaya devam edecektir. Bu süreçte, Suriyeli kardeşlerimizle ortak hedefler doğrultusunda işbirliğine hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isteriz."