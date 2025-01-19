Nihat Özdemir, Suriye’deki gümrük vergisine isyan etti

Suriye’deki yeni yönetim, 11 Ocak itibarıyla ülke genelindeki tüm gümrüklerde tek tip vergilendirme sistemine geçti.

Yeni vergilendirme sistemi Türkiye’den ithal edilen ürünlere uygulanan gümrük vergilerini yüzde 300 ila 500 arasında artırdı.

Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir, Ekonomim gazetesine yaptığı açıklamada, “Suriye’nin habere konu olan gümrük vergisi artışlarını uygulaması, 50 dolara ihraç ettiğimiz çimentodan 27 dolar vergi alınacağı anlamına geliyor. Bu, çok yüksek bir vergi” dedi.

7 dolarlık verginin tüm ülkelerden giden mallar için geçerli olduğunu söyleyen Özdemir, “Türkiye’den giden çimentodan 20 dolar ayrıca vergi alınacak. Bu düzeyde bir verginin Türkiye’ye özel uygulanması anlaşılır gibi değil" ifadelerini kullandı.

Karara şaşırdığını belirten Özdemir, "Yeni yönetim Türkiye’den giden ürünlere yüzde 300’e varan gümrük vergisi uygulama kararı almış. Bu karar beni çok şaşırttı. Yeni yönetimle aramız çok iyi görünüyor çünkü" dedi.