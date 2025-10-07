Giriş / Abone Ol
Nihat Zeybekci: Emeklilik yaşı çok düşük

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, “Emeklilik yaşı çok düşük” dedi. Emeklilik yaşıyla ilgili herhangi bir düzenlemenin bulunmadığını söyleyen Zeybekci, ama düzenleme yapılması gerektiğini düşündüğünü belirtti.

Güncel
  • 07.10.2025 12:54
  • Giriş: 07.10.2025 12:54
  • Güncelleme: 07.10.2025 13:07
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Türkiye’de emeklilik yaşının düşük olduğunu savundu.

Ekonomim’den Canan Sakarya ve Besti Karalar’ın sorularını yanıtlayan Zeybekci, “Emeklilik yaşı çok düşük. Bu konuda, gelecek nesillere ‘ihanet’ denebilecek kadar iddialı bir söz söyleyebiliriz” ifadesini kullandı.

Emeklilik yaşıyla ilgili bir düzenlemenin olmadığını ama yapılması gerektiğini söyleyen Zeybekci, düzenleme yapıldıktan sonra bir daha emeklilik yaşıyla ilgili düzenlemeye dokunulmaması gerektiğini belirtti.

"ANAYASAYA KOYMAMIZ LAZIM"

Zeybekci, “Siyaset ne zaman aciz ve kabiliyetsiz hale geldiğinde bizim oraların tabiriyle Yörük, sürüsünden adak vermeye başlamamalı. İlk dokunduğumuz yer burası olmamalı. Bizim bazı şeyleri milli mutabakatla, her şeyi bir kenara bırakarak Anayasa’ya koymamız lazım. Bunları koyduğunuz zaman bir daha emeklilik yaşına gelip de dokunan olmaz” dedi.

