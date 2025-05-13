Nihat Zeybekci'nin ismi kültür merkezinden kaldırıldı: Valilik “kurumsal hafıza” diyerek onay vermedi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, meclis kararıyla Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nin isminin “Pamukkale Kongre ve Kültür Merkezi” olarak değiştirilmesine Denizli Valiliği'nin onay vermediğini açıkladı.

Çavuşoğlu, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi oturumunda konuştu.

“Bu meclis, halkın oylarıyla seçilmiş bir iradedir” diyen Çavuşoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı yıllardır vesayet sistemine karşı olduğunu söylüyor. Ama bugün seçilmişlerin aldığı bir karar, atanmış bir isim tarafından geri çevriliyor” ifadelerini kullandı.

“ONLARCA MAHALLE VE CADDE İSMİ DEĞİŞTİRİLDİ, KİMSE SES ÇIKARMADI”

İsim değişikliği kararına getirilen “kurumsal hafıza” gerekçesini eleştiren Çavuşoğlu, geçmiş dönemde çok sayıda mahalle ve cadde adının değiştirildiğini hatırlatarak, “Bugüne kadar 25 mahalle ismi değiştirildi. İlbade Mahallesi Fesleğen oldu, Saltak Mahallesi Gündoğdu’ya dönüştü. Bunlar olurken kimse kurumsal hafızadan bahsetmedi. Ama bugün bir kültür merkezinin adını değiştirdiğimizde büyük bir mesele yapılıyor” dedi.

“KARARI YARGIYA TAŞIYACAĞIZ”

Valilik tarafından reddedilen meclis kararını yargıya taşıyacaklarını ifade eden Çavuşoğlu, “Bu şehirde vesayetin her türlüsüne karşıyız. Meclisin iradesine kim tahakküm kurmaya çalışıyorsa, bilin ki karşısında bizi bulur. Demokrasi ve halk iradesi esas alınmalı. Bundan sonra buranın ismi nazarı şahsımda Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’dir” diye konuştu.

“DENİZLİ EKONOMİ PLATFORMU KENDİ İŞİNE BAKSIN”

İsim değişikliği sonrası açıklama yapan Denizli Ekonomi Platformu’na da tepki gösteren Çavuşoğlu, platformun esas görevine odaklanması gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu, “Denizli’de yüzlerce firma konkordato ilan etmiş, insanlar geçim sıkıntısı çekiyor. Bu tablo karşısında sessiz kalan bir platform, isim değişikliği üzerinden konuşuyor. Onlara sesleniyorum; gölge etmesinler, işlerine baksınlar. Bu şehirde artık eski usullerle siyaset yapılmayacak” dedi.

“BU ŞEHRİN KAYNAĞINI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Konuşmasının sonunda belediye yönetimi olarak Denizli’nin kaynaklarını en iyi şekilde koruduklarını ve korumaya devam edeceklerini belirten Çavuşoğlu, “Korkularla, itibar üzerinden yapılan siyaset bu şehri yönetemez. Biz akıl ve bilimle, halkın iradesiyle yola devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.