Nihat Ziyalan umut yeşertiyor

Kadir İNCESU

Nihat Ziyalan’ın yeni şiir kitabı ‘Sen Nerdeysen Oraya’ Ve Yayınevi tarafından yayımlandı.

Ziyalan’ın yeni kitabında şiir anlayışı olarak vurguladığı ‘sezgisel yalınlık’ düşüncesinin yansımaları dikkat çekiyor

Yapı Kredi Yayınları tarafından yayınlanan önceki şiir kitabınız ‘Sevdakeş’ ile şiir yaşamınızda ulaşmayı amaçladığınızı belirttiğiniz ‘sezgisel yalınlık’ anlayışı nasıl bir etki yaptı?

Yeterince etki yaratmadı. Kabul görmesi yıllar alır. Bu ancak, şairlerin kendi şiirlerinde denemeleriyle mümkün. ‘Sezgisel yalınlık’ yalınlığın ötesi, okuyucuyu da yaratıcı olarak işe katma yolu. Okuyucunun, kendi içinde uyuyan şiirin farkına varması. Sezgisel yalınlık, er geç akım olacak. Şiire yaklaşma yollarının en tutarlısı ‘sezgisel yalınlık’.

‘Sezgisel yalınlık’ düşüncesinin yeni şiir kitabınızdaki yeri?

‘Sezgisel yalınlık’ kitabımın manifestosu. Yalınlığın sunduğu anlamların ötesi, geçirgen. Okuyucu içselleştirsin, içinde uyuyan şiirini uyandırsın istiyorum. Bu yöntem şiire en uzak okuru bile ateşlendirir. Bilincinde soru patlamaları oluşturur. Uyuşturan değil uyandıran bir yol.

“Apaçılıktan bile - bir derinlik avlamaya çalışıyor” olmak şiirinizi nasıl etkiliyor?

Bu dizeler şiirimin manifestosu. Ayıklama; damıtma, sözcük eksiltmesiyle yalınlığa varılabilir. Yalınlığın ötesine; daha derinlere, yan anlamlara varmaya çalışmak. ‘Sezgisel Yalınlık” bu sırada devreye girmeli. Okuyucu yaratıcı güç olarak şiirin inşasına katılmaya kışkırtılmalı. Metafora uğrayan şiirin temelindeki harca okuyucunun katkısını sağlamak.

“Uygun adım şiirinizde “şu dünyada çöpüm yok/ çocukluğumdan beri/ hissederek/ bakarım/ budur hazinem” diyen Ziyalan’ın şiir anlayışıyla yaşamı aynı düzlemde birleşiyor mu?

Hiçbir şairin etkisinde kalarak şiir yazmaya başlamadım. Daha çok küçük yaşımda etrafıma sorgulayarak bakan bir çocuktum. Sorgulayarak bakma bu yaşıma dek şiirimin belkemiği oldu. Başkasının derdini şiirimde dert edinen kişiliğimden ötürü, şiirimden başka çöpüm yok. Para pul umurumda değil. Şiirde kazanım mümkün değil. Başarısızlığı başarı olarak kabullendiğim bir hayat yaşıyorum.

Kitabınızın kapağı çok şirin. Nasıl desem, çocuksu bir ataklık var. Kullanılan resim kimin?

Haklısınız. Kapak tasarımı torunum Cella’nın altı yaşındayken yaptığı resimden. Biyografi fotomu da kızım Dilvin çekmişti. Tam bir aile dayanışması.

Ekranlarda gözükmüyorsunuz. Yeni öykü, roman da yok. Varsa yoksa şiir... Şair Nihat Ziyalan olmak mı önemli olan?

Kaybetme bağımlısı bir kişiliğim var. Şiirin varacağı yer başarısızlık. Kanımda kaybetmek var. Kaybedeceğimi bilerek yazmaya çalıştığım şiir benim için kutsal. Yetmez mi?

‘Yaşanacak şeyler halısının altı’ ne durumda?

Yazmakta olduğum şiirle son sorunuzu yanıtlıyorum. Ne zaman biter bilmiyorum.

SEVDİCEĞİM

tarif etmeye kalksam/ birilerine benzetmem gerek/ benzetemem saçı rüzgâr/ yüzü yalnız bana var/ yürümüyor/ sekiyor/ varacağı yer canımdır/ ondandır heyecanı onun kokus/ yol kenarındaki çiçeği / döndürdü başını/ kopamıyor peşinden.