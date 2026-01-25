'Nihilist Penguen' sosyal medyada gündem oldu: ABD gönderme yaptı

Sosyal medyada Nihilist Penguen olarak adlandırılan penguenin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Söz konusu görüntü ise 2007 yapımı bir belgeselden alınma...

"Encounters at the End of the World" belgeselinden alınan görüntüde Adelie pengueninin koloniden uzaklaştığı ve buzullara doğru yürüdüğü bir sahne yer alıyor.

BEYAZ SARAY'DAN GÖNDERME

Beyaz Saray, resmi sosyal medya hesabından 'Nihilist Penguen' göndermesi yaparak bir paylaşım yaptı.

Yapay zeka ile oluşturulmuş bir görselde ABD Başkanı Donald Trump, ABD bayrağı tutan penguenle birlikte Grönland bayrağının bulunduğu buzlu bir manzarada yürürken görüldü. Görsel, "Pengueni kucakla" başlığıyla paylaşıldı.

Bir diğer paylaşımda ise, "Penguen, anlayamayanların görüşleriyle ilgilenmez" denildi.

The penguin does not concern himself with the opinions of those who cannot comprehend. https://t.co/R0xhDKFkot — The White House (@WhiteHouse) January 24, 2026

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacının olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.