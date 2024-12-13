Nijer, BBC'nin yayınlarını durdurdu

Nijer'de İngiliz kamu yayıncısı BBC'nin yayınları "yalan haber" yaptığı gerekçesiyle askıya alındı.

Nijer İletişim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, BBC'nin, yaptığı yayınlarla "kamu huzurunu ve askerin moralini bozmayı" amaçlayan yalan haber yaydığı belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle BBC'nin yayınlarının 3 ay süreyle durdurulduğu kaydedildi.

BBC, Nijer'de Temmuz 2023'te yapılan askeri darbe sonrası, France 24 ve RFI'den sonra yayını durdurulan üçüncü kuruluş oldu.

BBC, programlarını yerel radyo kanalları üzerinden yayınlıyordu.