Nijer, BM Koordinatörü Aubin'den 72 saat içinde ülkeden ayrılmasını istedi

Nijer'de 26 Temmuz'da başa geçen askeri yönetim, Birleşmiş Milletler (BM) Nijer Mukim Koordinatörü Louise Aubin'e ülkeden ayrılması için 72 saat süre tanıdı.

Nijer Dışişleri Bakanlığı tarafından BM Genel Sekreterliğine gönderilen 10 Ekim tarihli notada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Nijer'in 78. BM Genel Kuruluna ve diğer uluslararası toplantılara katılımını engellemek amacıyla "Fransa tarafından kışkırtılarak arka planda gizli manevralar" yaptığı belirtildi.

Notada, Nijer'in bu nedenle Viyana'da 23-29 Eylül'de düzenlenen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Kurulu ve 5 Ekim'de Riyad'da yapılan Dünya Posta Birliği Olağanüstü Genel Kurulu'na katılamadığı anımsatıldı.

Notada, "BM Genel Sekreteri'nin Nijer ve Nijer halkına zarar verme isteği" nedeniyle BM Nijer Mukim Koordinatörü Aubin'in 72 saat içinde ülkeden ayrılması gerektiği kaydedildi.