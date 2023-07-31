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Nijer Cumhurbaşkanı Bazum, darbeden sonra ilk kez görüntülendi

Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'daki askeri darbeden bu yana ilk kez görüntü verdi.

Dünya
  • 31.07.2023 12:55
  • Giriş: 31.07.2023 12:55
  • Güncelleme: 31.07.2023 12:57
Kaynak: AA
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Nijer Cumhurbaşkanı Bazum, darbeden sonra ilk kez görüntülendi

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) talebiyle Nijer'de arabuluculuk faaliyetlerine başlayan Çad Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Muhammed İdris Debi İtno, çeşitli görüşmelerde bulundu.

Önce darbeyi planlayan isimlerden eski Genelkurmay Başkanı Salifou Mody ile görüşen Itno, ardından Nijer Cumhurbaşkanı Bazum ve eski Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou ile bir araya geldi.

İtno'nun Bazum ile görüşmesine ilişkin fotoğraflar hem sosyal medya hem de uluslararası basında geniş yer aldı. Böylece Bazum, darbeden bu yana ilk kez görüntü vermiş oldu.

Şahsi konutunda ev hapsinde tutulan Bazum'un telefon görüşmesi yapmasına izin veriliyor.

Ev hapsinde tutulan bakanlar da hem sosyal medya hem de uluslararası basın aracılığıyla açıklamalarda bulunabiliyor.

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