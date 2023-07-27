Nijer'de asker yönetime el koydu

Batı Afrika ülkesi Nijer'de, kendilerine "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) "ismini veren bir grup asker, bir karargahta çektikleri ve devlet televizyonu ORTN'de yayımlanan videoda yönetime el koyduğunu duyurdu. Yarbay Amadou Abdramane'nin okuduğu bildiride, güvenlik durumu ve sosyo-ekonomik kriz nedeniyle Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un devrildiği ve anayasanın askıya alındığı belirtildi.

Nijer'de Bazoum yönetimi, gün boyu süren askeri hareketliliğin ardından devrildi ve kendilerine "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)" adı veren bir grup asker yönetime el koydu.

Askerler, bir karargahta çektikleri ve devlet televizyonu ORTN'de yayımlanan videoda darbe bildirisi okudu.

Yarbay Amadou Abdramane'nin okuduğu bildiride, giderek kötüleşen güvenlik durumu ve ülkenin içinden geçtiği sosyo-ekonomik kriz nedeniyle Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un devrildiği ve anayasanın askıya alındığı bildirildi.

Bildiride, 22.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ve tüm sınırların kapatıldığı kaydedildi.

DARBENİN ARKASINDAKİ İSİM CUMHURBAŞKANLIĞI MUHAZFIZ ALAYI'NDAN

Bazoum'un sabah saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulduğunun netleşmesiyle darbenin arkasındaki ismin de Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Tchiani olduğu ortaya çıktı.

Bir önceki Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou'nin "sırdaşı" olarak bilinen Tchiani, yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı olarak görev yapıyordu.

Tchiani, Issoufou'nun görevi 2021'deki seçimlerde Bazoum'a bırakmasının ardından da koltuğunu korumayı başardı.

ALMANYA'DAN 'SERBEST BIRAKMA' ÇAĞRISI

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Nijer'deki darbeyi kınayan yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, "demokratik yollarla seçilmiş Devlet Başkanı Mohamed Bazoum'un derhal serbest bırakılması" çağrısında bulunuldu.

Bakanlığın açıklamasında, Alman vatandaşlarının Dışişleri Bakanlığının seyahat ve güvenlik tavsiyelerine uymaları ve kriz dönemlerinde oluşturulan listeye kayıt yaptırmaları istendi.

NİJER, WAGNER İLE İŞ BİRLİĞİNE KARŞI

Fransa'dan bağımsızlığını 1960'da alan Batı Afrika ülkesi Nijer'de bugüne kadar 4 darbe ve sayısız darbe girişimi yaşandı. Ülkede en son darbe 2010'da Mamadou Tandja'nın devrilmesiyle kayda geçti.

Mohamed Bazoum Şubat 2021'de seçilmiş ve ülkede ilk kez demokratik yollarla seçilmiş cumhurbaşkanı, görevini, yine demokratik yollarla seçilmiş halefine bırakmıştı.

Bazoum henüz yemin edemeden 31 Mart 2021'de bir darbe girişimi yaşamış, girişim kısa sürede bastırılmıştı.

Bir ziyaret için Türkiye'de bulunan Bazoum, Mart 2022'de de bir darbe girişimi atlatmış ve hemen ülkesine dönmüştü.

Nijer, Sahel bölgesinde Mali ve Burkina Faso'da askeri yönetimlerin başa gelmesinden sonra Batılı güçlerin bölgedeki tek müttefiki olarak değerlendiriliyordu.

Komşusu Mali ve Burkina Faso Rusya ile yakınlaşırken Nijer, Wagner ile işbirliğine karşı çıkıyordu.