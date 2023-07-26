Nijer'de askeri hareketlilik: Devlet başkanı sarayda alıkondu

Nijer Cumhurbaşkanlığı, "Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na bağlı unsurlar cumhuriyet karşıtı girişim başlattı" açıklamasında bulundu. Güvenlik kaynakları, Devlet Başkanı Mohamed Bazoum’un sabah saatlerinden bu yana başkanlık muhafızları tarafından alıkonduğunu belirtiyor. Girişimin arkasında yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı komutanı olarak görev yapan General Omar Tchiani'nin olduğu kaydediliyor.

Eski Fransız sömürgesi Nijer'in başkenti Niamey'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giden yolların kapatıldığı ve askeri hareketlilik yaşandığı belirtildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giden yolların cumhurbaşkanlığı muhafızları tarafından kapatıldığı kaydedildi.

Hareketliliğin ardından Nijer Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na bağlı unsurların, "cumhuriyet karşıtı bir girişim" başlattığını belirterek bu girişimin devam etmesi halinde ordu ile karşılık vereceklerini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Çarşamba sabahı erken saatlerde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na bağlı unsurlar cumhuriyet karşıtı bir girişim başlattı ve Ulusal Silahlı Kuvvetler ile Ulusal Muhafızların desteğini almak için boşuna uğraştı" ifadesi kullanıldı.

"ORDU SALDIRIYA HAZIR"

Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum ve ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek "Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurları akıllarını başlarına almazsa, ordu ve Ulusal Muhafızlar saldırıya hazır" değerlendirilmesinde bulunuldu.

Girişimin arkasında yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı komutanı olarak görev yapan General Omar Tchiani'nin olduğu belirtiliyor.

Bazoum'un son günlerde, bir önceki Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou döneminde de aynı görevde bulunan Tchiani'yi görevden almak istediği iddia ediliyor.

DEVLET BAŞKANI SARAYDA TUTULUYOR

Güvenlik kaynakları, Devlet Başkanı Mohamed Bazoum’un sabah saatlerinden bu yana başkanlık muhafızları tarafından alıkonduğunu belirtiyor. Bazoum’un başkent Niamey’de bulunan Başkanlık Sarayı’nda tutulduğu ve saray çevresindeki yolların askeri araçlar ile de kapatıldığı, saray içerisindeki personelin dışarı ile iletişim kurmasına izin verilmediği kaydediliyor.

Nijer’de yaşanan bu hareketliliğin Bazoum’a karşı "askeri darbe girişimi" olduğu ifade ediliyor.

4 DARBE, SAYISIZ DARBE GİRİŞİMİ

Fransa'dan bağımsızlığını 1960'da alan Nijer'de bugüne kadar 4 darbe ve sayısız darbe girişimi yaşandı. Ülkede en son darbe 2010'da Mamadou Tandja'nın devrilmesiyle kayda geçti.

Mohamed Bazoum Şubat 2021'de seçilmiş ve ülkede ilk kez demokratik yollarla seçilmiş cumhurbaşkanı, görevini, yine demokratik yollarla seçilmiş halefine bırakmıştı.

Bazoum henüz yemin edemeden 31 Mart 2021'de bir darbe girişimi yaşamış, girişim kısa sürede bastırılmıştı.

Bir ziyaret için Türkiye'de bulunan Bazoum, Mart 2022'de de bir darbe girişimi atlatmış ve hemen ülkesine dönmüştü.

Nijer, Sahel bölgesinde Mali ve Burkina Faso'da askeri yönetimlerin başa gelmesinden sonra Batılı güçlerin bölgedeki tek müttefiki olarak değerlendiriliyordu.

Komşusu Mali ve Burkina Faso Rusya ile yakınlaşırken Nijer, Wagner ile işbirliğine karşı çıkıyordu.