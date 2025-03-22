Nijer'de IŞİD saldırısı: 44 ölü

Nijer'in güneybatısında bir camiye düzenlenen saldırıda en az 44 kişi yaşamını yitirdi.

İçişleri Bakanı Mohamed Toumba, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, Kokorou bölgesindeki Fonbita köyünde dün bir camiye düzenlenen saldırıda en az 44 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakan Toumba, 4'ü ağır 13 kişinin de yaralandığı saldırının IŞİD bağlantılı örgütler tarafından düzenlendiğini kaydetti.

3 GÜN ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Öte yandan hükümet, saldırı nedeniyle bugünden başlayarak 72 saatlik ulusal yas ilan etti.

Sahel bölgesinde yer alan Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda El Kaide'ye bağlı gruplar ile IŞİD'in saldırılarına maruz kalıyor.