Nijer'de şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 27 kişi öldü

Nijer'de hazirandan bu yana devam eden şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 27 kişi hayatını kaybetti.

Dünya 05.07.2024 01:34 Giriş: 05.07.2024 01:34

Güncelleme: 05.07.2024 01:39 Kaynak: AA

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AA