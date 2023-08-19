Nijer'deki askeri yönetim, ECOWAS ile diyaloğu kabul etti

ECOWAS Siyasi İşler, Barış ve Güvenlikten Sorumlu Komiseri Abdel-Fatau Musah “General Abdourahamane Tchiani tarafından yönetilen Nijer, ECOWAS bloğu ile diyalog kurmayı kabul etti” dedi.

Nijer'de 26 Temmuz'da yönetime el koyan askeri yönetim, ECOWAS ile diyaloğu kabul etti.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) Siyasi İşler, Barış ve Güvenlikten Sorumlu Komiseri Abdel-Fatau Musah, Nijer'deki siyasi krize ve ECOWAS'ın krizin çözümüne ilişkin oynadığı role ilişkin Gana'daki bir yerel televizyonunda açıklamalarda bulundu.

Abdel-Fatau Musah, Nijer'de Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani liderliğindeki askeri yönetimin, ECOWAS ile diyaloğu kabul ettiğini bildirdi.

ECOWAS'ın siyasi krize olası bir çözüm için darbe liderleriyle görüşmek üzere Nijer'in başkenti Niamey'e bir heyet gönderdiğini aktaran Musah, "Sonunda (askeri yönetim) bize bugün misyonumuzu kabul edeceklerini söylediler ve biz de tekliflerini kabul ettik, yani bugün ülkeye bir misyon gelecek, bu kesin" dedi.

ANAYASAL DÜZEN TESİS EDİLCEK

Musah, ECOWAS'ın gönderdiği heyetin, tüm görüşmelerin, Nijer'deki anayasal düzenin yeniden tesis edilmesiyle sonuçlanmasını sağlayacağını dile getirdi.

Diyalog yoluyla başaramazlarsa, en son seçeneğin askeri seçenek olacağını belirten Musah, "Mesele şu ki, görüşmelerin hiçbir yere varmadığını fark edersek, sizi temin ederim ki sonu gelmeyen bir diyaloğa ya da sağırlar diyaloğuna girmeyeceğiz" diye konuştu.