Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Nijer'deki seller sebebiyle 47 kişi hayatını kaybetti

Nijer'de şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 47 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Dünya
  • 21.08.2025 00:24
  • Giriş: 21.08.2025 00:24
  • Güncelleme: 21.08.2025 00:24
Kaynak: AA
Nijer'deki seller sebebiyle 47 kişi hayatını kaybetti

Nijer Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkede etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 47 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin yaralandığı belirtildi.

Sellerden 56 bin 730 kişinin etkilendiği ifade edildi.

Nijer'de 2024'te seller sebebiyle 250'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, öğretim yılı 1 ay geç başlamıştı.

BirGün'e Abone Ol