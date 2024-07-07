Nijer, Mali ve Burkina Faso, konfederasyon olma yolunda ilk imzayı attı
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Nijer, Mali ve Burkina Faso, konfederasyon kurmalarına olanak veren ortak bildiriyi imzaladı.
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğundan (ECOWAS) ayrılma kararı alarak Sahel Devletleri İttifakını (AES) kuran 3 ülke, ilk zirvelerini Nijer'in başkenti Niamey'de düzenledi.
Mali Cumhurbaşkanı Assimi Goita, Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahmane Tchiani ve Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore, Niamey'de zirve dolayısıyla bir araya geldi.
Zirvede, 3 ülkeden oluşan "Sahel Devletleri Konfederasyonunu" kurmayı öngören ortak bildiri imzalandı, Mali Cumhurbaşkanı Goita da 1 yıllığına AES'nin dönem başkanı seçildi.
Öte yandan zirvede ECOWAS'a dönüşün mümkün olmadığının da altı çizildi.