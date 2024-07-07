Nijer, Mali ve Burkina Faso, konfederasyon olma yolunda ilk imzayı attı

Nijer, Mali ve Burkina Faso, konfederasyon kurmalarına olanak veren ortak bildiriyi imzaladı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğundan (ECOWAS) ayrılma kararı alarak Sahel Devletleri İttifakını (AES) kuran 3 ülke, ilk zirvelerini Nijer'in başkenti Niamey'de düzenledi.

Mali Cumhurbaşkanı Assimi Goita, Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahmane Tchiani ve Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore, Niamey'de zirve dolayısıyla bir araya geldi.

Zirvede, 3 ülkeden oluşan "Sahel Devletleri Konfederasyonunu" kurmayı öngören ortak bildiri imzalandı, Mali Cumhurbaşkanı Goita da 1 yıllığına AES'nin dönem başkanı seçildi.

Öte yandan zirvede ECOWAS'a dönüşün mümkün olmadığının da altı çizildi.