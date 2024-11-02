Nijer ve Rusya uzay teknolojisi alanında işbirliği anlaşması imzaladı

Nijer İletişim, Posta ve Dijital Ekonomi Bakanı Sidi Mohamed Raliou, basına yaptığı açıklamada, iki ülke arasında işbirliğinin devam ettiği bilgisini paylaştı.

Raliou, Nijer ile Rusya arasında uzay teknolojisi alanında işbirliği anlaşması imzalandığını belirterek, "Bu alanda egemenliğimizi güvence altına almaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

İmzalanan anlaşma kapsamında Nijer'in güvenlik ve savunma yeteneklerinin güçlendirmesini hedeflendiklerini vurgulayan Raliou, Rusya'dan güvenlik amaçlı haberleşme uydusu, uzaktan algılama uydusu ve radar uydusu satın alınacağını aktardı.

Öte yandan Raliou, uydu sistemlerinin kullanımı için Nijerlilere eğitim verilerek istihdam sağlanacağını belirtti.

Nijer'de Temmuz 2023'te başa gelen askeri yönetim, Fransa ile askeri işbirliği anlaşmalarını feshederek Rusya ile yakın ilişkiler kurmaya başladı.

Fransa, Mali ve Burkina Faso'daki askeri darbelerin ardından bölgedeki tek müttefiki Nijer'den de ayrılmak zorunda kalmıştı.

Niamey, Fransa'nın yanı sıra Nijer'de askeri ve insansız hava aracı (İHA) üssü bulunan ABD ile de askeri işbirliği anlaşmalarını martta feshetmişti.

Nisanda ise Rus 100 askeri eğitmen, Moskova'dan tedarik edilen hava savunma sistemlerinin kullanımına ilişkin Nijer güçlerini eğitmek üzere Niamey'e gelmişti.