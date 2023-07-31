Nijer’de cuntadan Fransa’nın Njerli Bakanla anlaşma yaptığı iddiası

Nijer’de yönetime el koyan askeri cunta, Fransa ile Dışişleri Bakanı Hassoumi Massoudou’nun, Devlet Başkanı Mohamed Bazoum’un serbest bırakılmasını sağlamak için Fransa ile Nijer Devlet Başkanlığı Sarayı’nın bombalanmasına yetki veren bir belge imzalandığını öne sürdü.



Nijer’deki darbenin ardından Fransa’nın Nijer’e yönelik mali desteği askıya aldığını açıklamasıyla Nijerliler Fransa Büyükelçiliği önünde protestolarına başlamıştı. Askeri darbenin lideri Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdourahmane Tchiani’nin geçiş hükümetinin başkanı olmasıyla devam eden süreçte cunta Bazoum yönetimini Fransa ile iş birliği yapmakla suçladı. Askeri cunta, Bazoum’un serbest bırakılmasını sağlamak için Fransa ile Nijer Devlet Başkanlığı Sarayı’nın bombalanmasına yetki veren bir belge imzalandığını öne sürdü. Ordu Sözcüsü Amadou Abdramane okuduğu bildiride, Fransa ile söz konusu belgeyi kendini “geçici Devlet Başkanı” ilan eden Dışişleri Bakanı Hassoumi Massoudou’nun imzaladığını söyledi.



Okunan bildirede, “Fransa, Bazoum’un serbest bırakılması için bazı Nijerli yetkililerle görüştü ve bunun için Nijer Devlet Başkanlığı Sarayı’nın bombalanmasına yetki veren bir belge imzalandı” denildi.



Nijer’de 26 Temmuz’da Devlet Başkanı Mohamed Bazoum’un Başkanlık Sarayı’nda alıkonduğu ifade edilmiş, 27 Temmuz’da ise Muhafiz askerleri yönetime el koyulduğunu açıklamıştı. Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdourahmane Tchiani’nin geçiş hükümetinin başına geçmesiyle Fransa Dışişleri Bakanlığı, Nijer’e yönelik tüm kalkınma yardımlarını ve bütçe desteğini askıya aldığını açıklamıştı. Binlerce cunta destekçisi Nijerli, 30 Temmuz’da Fransa Büyükelçiliği önünde toplanarak protesto gösterilerine başlamıştı. Dün yapılan eylemde ise Fransa’nın Niamey Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler Fransa bayraklarını ateşe vermişti. Göstericilerin, Nijer bayraklarının yanı sıra Rus bayrağı taşımaları da dikkat çekerken, büyükelçiliklerden eylemcilere gaz sıkıldığı ve 6 kişinin yaralandığı iddia edilmişti.