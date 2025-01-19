Nijerya, BRICS'e "ortak ülke" olma davetini kabul etti

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya, BRICS'e "ortak ülke" olma davetini kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Vekili Kimiebi Imomotimi Ebienfa, yaptığı yazılı açıklamada, Nijerya'nın BRICS'e "ortak ülke" olarak katılma davetini kabul ettiğini belirtti.

Ebienfa, bu adımın Nijerya'nın uluslararası işbirliğini teşvik etme ve ekonomik fırsatlardan yararlanma hedefleriyle uyumlu olduğunu vurguladı.

Nijerya'nın kalkınma hedefleri doğrultusunda stratejik ortaklıkları ilerletme konusundaki kararlılığını aktaran Ebienfa, BRICS'in, üye ülkelerle ticaret, yatırım ve sosyo-ekonomik işbirliğini geliştirmek için ülkesine eşsiz bir platform sunduğunu kaydetti.