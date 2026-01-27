Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu, Erdoğan ile yürürken düştü

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu'yu resmi törenle karşıladı.

Tinubu'nun makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede, Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 103 süvari karşılayıp, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tinubu'yu külliyenin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Tinubu'nun tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı.

Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tinubu, birbirlerine heyetlerini takdim etti.

Erdoğan ve Tinubu, merdivenlerde Türk ve Nijerya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

TİNUBU YERE KAPAKLANDI

Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu, Erdoğan ile yürürken düştühttps://t.co/XFFGZwZJvE pic.twitter.com/mbANKfCNZV — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) January 27, 2026

Karşılamanın ardından iki lider içeri girmek üzere merdivenlere doğru ilerlerken Tinubu düştü.

Yetkililer Tinubu'yu kaldırmak için harekete geçti.

İki lider fotoğraf çekimi için poz verdikten sonra Erdoğan, kapıdan içeriye girerken Tinubu'nun koluna girdi.