Nijerya'da 100 elektrikli otobüs kullanıma sunulacak

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkesinde sürdürülebilir ve çevre dostu bir geleceğe adım olarak 100 elektrikli otobüsün hizmete gireceğini bildirdi.

Tinubu'nun Özel Danışmanı Ajuri Ngelale'nin yazılı açıklamasına göre, Tinubu, Dubai'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansında (COP28) yaptığı açıklamada, Nijerya'da sürdürülebilir ve çevre dostu bir geleceğe doğru atılan bir adım olarak 100 elektrikli otobüsün hizmete gireceğini belirtti.

Bu "öncü girişimin" Nijerya'nın karbon ayak izini "önemli ölçüde" azaltacağını aktaran Tinubu, ülkesinin ulaşım sistemlerini modernize edeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu girişim, Afrika Karbon Piyasası İnisiyatifi ile işbirliğimiz aracılığıyla açıkça örneklendiği üzere, çevre yönetimine bağlılığımızın bir kanıtı. Vizyoner planımız, Nijerya'yı karbon piyasası yatırımları için yatırım dostu bir yer olmaya yönlendiren stratejik bir rehberdir."

Tinubu, sadece yatırım çekmekle kalmayıp aynı zamanda standartlaştırılmış ve sürdürülebilir endüstriyel uygulamaları destekleyen bir ortamın teşvik edilmesinin zorunluluğunun farkında olduğunu belirterek, Nijerya'nın sınırları içerisinde karbon piyasasının gelişmekte olan büyümesi için katalizör görevi görecek sağlam, elverişli politikaları ve çerçeveleri aktif bir şekilde uygulamaya çalıştıklarını dile getirdi.

Devlet Başkanı Tinubu, Nijerya'nın "daha yeşil ve temiz bir ekonomiye yönelik planlarının dünya çapında uluslar için ilham verici bir anlatı olarak hizmet edebileceğini" sözlerini ekledi.