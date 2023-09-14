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Nijerya'da 100 kaçak madenci yakalandı

Ajans Haberleri
  • 14.09.2023 00:48
  • Giriş: 14.09.2023 00:48
  • Güncelleme: 14.09.2023 00:48
Kaynak: AA
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Nijerya'da 100 kaçak madenci yakalandı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yasa dışı madencilik yapan 100 kişinin yakalandığı bildirildi.

Taraba Eyaleti Çevre Koruma ve Yasadışı Madencilik Özel Görev Gücü Başkanı Jeremiah Faransa, yaptığı açıklamada, eyaletin Jalingo bölgesinde yasa dışı madenciliği yapanlara yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Faransa, operasyonlarda 100 kaçak madencinin yakalandığını kaydetti.

Operasyonlarda 22 bin 373 kilogram safirin ele geçirildiğini aktaran Faransa, kaçak maden ocağında kullanılan makine, alet ve silahlara el konulduğunu ifade etti.

Faransa, Taraba eyaletinde 20 binden fazla kaçak madencinin bulunduğunu, hükümetin bunlarla mücadelede kararlı olduğunu belirtti.

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