Nijerya'da 116 silahlı çete üyesi yakalandı
Kaynak: AA
ABUJA (AA) - Nijerya'nın Ogun eyaletinde silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 116 kişi gözaltına alındı.
Ogun Eyaleti Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis, eyaletin farklı bölgelerinde silahlı çetelere karşı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda aralarında kadınların da bulunduğu 116 kişi gözaltına alındı ve silahlı çete üyelerine ait önemli miktarda mühimmat ele geçirildi.
Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.