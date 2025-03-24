Nijerya'da 12 mahkum hapishaneden kaçtı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kogi eyaletindeki bir hapishaneden 12 mahkumun firar ettiği bildirildi.

Kogi Enformasyon Komiseri Kingsley Fanwo, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletin Kotonkarfe bölgesindeki hapishanede sabah saatlerinde bazı mahkumların firar ettiğini belirtti.

Kaçış sırasında bir mahkumun yakalandığını aktaran Fanwo, firar eden 12 mahkumun yakalanması için çalışmaların başlatıldığını kaydetti.

Olayı "talihsiz" olarak nitelendiren Fanwo, vatandaşlara, eyalet hükümetinin, olayın tekrarlanmasını önlemek için tedbirler aldığına dair güvence verdi.