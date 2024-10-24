Nijerya'da 17 ayda difteri salgınından 1191 kişi hayatını kaybetti

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC), ülkede 17 ayda 1191 kişinin difteri salgınından yaşamını yitirdiğini bildirdi.

NCDC'de Difteri Acil Durum Operasyon Merkezi Müdürü Muzzammil Gadanya, yaptığı açıklamada, ülkede Mayıs 2023 - Eylül 2024'te 1191 kişinin difteri salgınından hayatını kaybettiğini belirtti.

Gadanya, bu süre zarfında ülkede 38 binden fazla şüpheli difteri vakasının kaydedildiğini, doğrulanmış vaka sayısının ise 23 bin olduğunu ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ülkede artan difteri vakaları yüzünden ikinci salgın dalgasının yaşandığını doğrulamıştı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), salgınla mücadele kapsamında geçen yıl Nijerya'ya 9,3 milyon doz aşı göndermişti.

"Kuşpalazı" olarak da bilinen difteri, "corynebacterium diphtheriae" adlı mikroorganizmanın boğaz, burun, göz ve deriye yerleşmesiyle ortaya çıkıyor. Bulaşıcı olan hastalık, ölüme yol açabiliyor.