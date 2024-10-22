Nijerya'da 32 kaçak petrol arıtma tesisi imha edildi

Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da, kaçak ham petrolün yasa dışı rafine edildiği 32 tesis imha edildi.

Nijerya Ordusu Halkla İlişkiler Müdür Vekili Danjuma Jonah Danjuma, yaptığı yazılı açıklamada ordunun, ülkenin petrol bölgesi Nijer Deltası'nda petrol kaçakçılarına yönelik operasyonlarının sürdüğünü belirtti.

Danjuma, operasyonlarda 32 kaçak petrol arıtma tesisinin daha imha edildiğini kaydetti.

Operasyonlarda petrol taşıyan tankerler ve 25 teknenin ele geçirildiğini ifade eden Danjuma, 250 bin litre çalınan petrolün de ele geçirildiğini aktardı.

Nijerya'daki petrol hırsızlığı ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor.

Nijeryalı senatör Ned Nwoko, ülkede artan petrol hırsızlığı ve boru hatlarına saldırılar nedeniyle 2023'te 3 milyar dolardan fazla zarar oluştuğunu açıklamıştı.

37 MİLYAR VARİLLİK PETROL REZERVİ

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri, yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6. sırada yer alıyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı grupların petrol alanlarına sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar yaşanıyor.