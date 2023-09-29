Nijerya'da 34 kaçak petrol rafinerisi imha edildi

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'nın güneyinde ham petrolün yasa dışı rafinesinde kullanılan 34 tesis imha edildi.

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, yaptığı açıklamada, ordunun, petrol bölgesi Niger Delta'da son iki haftada operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Buba, operasyonlarda 34 kaçak rafinerinin imha edildiğini, 696 bin litre çalıntı ham petrolün ele geçirildiğini bildirdi.

Operasyonlarda 22 kaçakçının gözaltına alındığını anlatan Buba, 21 ahşap tekne, 57 depolama tankı ve çok sayıda silahın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya'da yüzlerce yasa dışı petrol rafinerisi faaliyet gösteriyor.

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6'ncı sırada bulunuyor.

Petrol yataklarının yer aldığı Delta bölgesinde sabotajlar, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar yaşanıyor.