Nijerya'da 67 yolcu taşıyan uçak pistten çıktı

Nijerya'nın Rivers eyaletindeki Port Harcourt Uluslararası Havalimanı'nda 67 yolcu taşıyan uçağın pistten çıkması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Nijerya havayolu şirketi ValueJet'e ait Abuja-Port Harcourt seferi yapan ve 67 yolcu taşıyan uçak Port Harcourt Uluslararası Havalimanı'nda kayarak pistten çıktı.

Kazada, çok sayıda kişi yaralandı.

ValueJet'ten yapılan açıklamada kaza doğrulandı.

Açıklamada, uçakta herhangi bir hasar olmadığı belirtildi.