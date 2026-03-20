Nijerya'da 92 mahkuma bayram nedeniyle af çıktı

Nijerya'nın Sokoto ve Jigawa eyaletlerinde, bayram ayramı dolayısıyla 92 mahkum için "af kararı" çıkarıldı.

Sokoto Valisi Ahmed Aliyu'nun adına konuşan Avukat Bashir Ma'azu, "af kararına" ilişkin açıklama yaptı.

Ma'azu, bayram nedeniyle eyalet hükümetinin 80 mahkuma "af"çıkardığını belirtti.

"Affedilen" mahkumların, giydiği hükümlere ve cezaevindeki davranışlarına göre seçildiğini aktaran Ma'azu, "çıkan affın hem şefkat hem de dini bir yükümlülüğü yansıttığını" söyledi.

Jigawa Valiliği'nden yapılan açıklamada da farklı suçlardan hüküm giyen 12 mahkum için bayram sebebiyle af kararı çıkarıldığı bildirildi.

Açıklamada, "affedilen" mahkumların, giydiği hükümlere ve cezaevindeki davranışlarına göre seçildiği kaydedildi.