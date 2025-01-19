Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: Ölü sayısı 77'ye yükseldi
Nijerya’nın kuzeyindeki Niger eyaletinde akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu 77 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kaynak: DHA
Nijerya'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 77 kişi hayatını kaybetti.
Niger eyaletinde meydana gelen patlamaya ilişkin Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Niger Eyaleti Sözcüsü Kumar Tsukwam açıklama yaptı.
Tsukwam, Niger eyaletine bağlı Dikko-Maje kara yolunda akaryakıt yüklü tankerin aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak devrildiğini açıkladı.
Tsukwam, yöre halkının devrilen tankerden akaryakıt almaya çalıştığı sırada patlamanın gerçekleştiğini belirtti.