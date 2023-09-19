Nijerya'da ana muhalefet adayı, devlet başkanı seçim sonuçlarına Yüksek Mahkemede itiraz etti

Nijerya'da 25-26 Şubat'ta yapılan devlet başkanı seçiminde ana muhalefetteki Halkın Demokratik Partisinin (PDP) adayı Atiku Abubakar, iktidar partisinin adayının seçilmesine karşı Yüksek Mahkemeye itiraz dilekçesi sundu.

Abubakar, Yüksek Mahkemeye sunduğu dilekçede, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun zaferini onaylayan Devlet Başkanlığı Seçim Dilekçesi Mahkemesinin kararının iptalini talep etti.

Atiku Abubakar, mahkemenin bulgularında ve vardığı sonuçta "vahim bir hata olduğunu" ve "adaletin yanlış tecelli ettiğini" savundu.

Nijerya'da 25-26 Şubat'ta yapılan devlet başkanı seçimini, iktidar partisi Tüm İlericiler Kongresi (APC) adayı Tinubu'nun yüzde 37 oyla kazandığı, seçimde ana muhalefet partisi PDP'nin adayı Abubakar'ın yüzde 29 ve İşçi Partisinin (LP) adayı Peter Obi'nin yüzde 25 oy aldığı açıklanmıştı.

Abubakar ve Obi, Nijerya Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonunun sonuçları web sitesine gerçek zamanlı yükleyememesi dahil bazı usulsüzlük iddialarıyla Tinubu'nun zaferine Devlet Başkanlığı Seçim Dilekçesi Mahkemesinde itiraz etmişti.

Mahkeme ise 6 Eylül'de adayların itirazlarının "asılsız" olduğuna karar vermiş ve ülkede yapılan seçimlerde Tinubu'nun, Nijerya'nın geçerli bir şekilde seçilmiş devlet başkanı olduğunu onaylamıştı.