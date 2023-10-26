Nijerya'da aşırı yağışlardan dolayı taşan baraj iki eyalette sellere neden oldu

Ajans Haberleri 26.10.2023 12:49 Giriş: 26.10.2023 12:49

Güncelleme: 26.10.2023 12:49 Kaynak: AA

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Nijerya'da şiddetli yağışlar nedeniyle taşan Oyan Barajı, Ogun ve Lagos eyaletlerinde sel ve su baskınlarına sebep oldu. Bölgede aşırı yağış sonucu Oyan Barajı taştı, Ogun ve Lagos'a bağlı bazı mahalleler sular altında kaldı. Çok sayıda ev ve iş yeri zarar görürken Lagos-Ibadan ana yolu da kullanılamaz hale geldi. Ogun Valisi Dapo Abiodun, sular altında kalan bölgeler için olağanüstü hal ilan ederek, hızlı müdahale konusunda bölge sakinlerine güvence verdi. Tropikal iklim kuşağında yer alan ülkedeki yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor. Nijerya hükümeti, geçen yıl şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 600'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.