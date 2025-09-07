Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 63 ölü

Nijerya'da Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 63 kişi yaşamını yitirdi.

Bama bölgesine bağlı Darul Jamal köyünde önceki günün gece saatlerinde Boko Haram militanlarının evleri ateşe verip rastgele ateş açtığı kaydedildi.

Köyün yalnızca geçen ay yeniden yerleşime açıldığı, saldırıda 63 kişinin öldüğü, ölenler arasında 7 asker ve yerlerinden edilmiş sivillerin bulunduğu aktarıldı.

Çok sayıda ev ve aracın tahrip edildiği, bazı köylülerin de hala kayıp olduğu açıklanırken, saldırıda erkeklerin özellikle hedef alındığı, kadınların büyük oranda zarar görmediği belirtildi.