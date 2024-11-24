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Nijerya'da çete mensuplarının silahlı saldırısında 7 çiftçi öldü

Nijerya'nın Niger eyaletinde çete mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda 7 çiftçinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ajans Haberleri
  • 24.11.2024 01:32
  • Giriş: 24.11.2024 01:32
  • Güncelleme: 24.11.2024 01:32
Kaynak: AA
Nijerya'da çete mensuplarının silahlı saldırısında 7 çiftçi öldü

Yerel basındaki haberlere göre, silahlı çete üyeleri, Niger eyaletine bağlı Bangi bölgesinde bir tarlada çalışanlara saldırı düzenledi.

Silahlı saldırıda 7 çiftçi hayatını kaybetti, bir çok kişi yaralandı.

Niger eyaletinde zaman zaman silahlı saldırılar düzenleniyor. Son olarak, 6 Kasım'da eyaletin Rafi bölgesinde düzenlenen saldırıda 10 kişi yaşamını yitirmişti.

Nijerya, uzun zamandır farklı bölgelerde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor.

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