Nijerya'da çetelerin kaçırdığı 13 kişi kurtarıldı
Nijerya'nın Sokoto ve Ogun eyaletlerinde düzenlenen operasyonlarda, çetelerin kaçırdığı 13 kişinin kurtarıldığı bildirildi.
Kaynak: AA
Nijerya ordusundan yapılan açıklamada, ordunun, Sokoto eyaletine bağlı Bauni köyünde, çetelere yönelik operasyon düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, operasyonda, çetelerin rehin aldığı 6 kişinin kurtarıldığı kaydedilerek, 3 çete mensubunun da öldürüldüğü aktarıldı.
Ulusal basındaki haberlerde ise Ogun eyaletindeki çetelere karşı düzenlenen operasyonda, 7 kişinin kurtarıldığı ifade edildi.
Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.
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