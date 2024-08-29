Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma: 5 kişi öldü

Nijerya'nın Niger eyaletinde çobanlarla çiftçiler arasında yaşanan çatışmalarda 5 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki çıkan haberlere göre, Niger eyaletine bağlı Bosso bölgesinde Fulani çobanlar ile çiftçiler arasında şiddet olayları yaşandı.

Çatışmada 5 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya'nın kuzeyi, hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Fulaniler, yaklaşık 40 milyonluk nüfuslarıyla Afrika'nın en büyük yarı göçebe kabilesi olarak biliniyor.