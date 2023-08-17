Nijerya'da düşen askeri helikopterdeki 11 kişinin öldüğü açıklandı
Kaynak: AA
Nijerya'nın Niger eyaletinde 14 Ağustos'ta düşen Hava Kuvvetlerine (NAF) ait askeri helikopterdeki 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
NAF Sözcüsü Edward Gabkwet, başkent Abuja'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, helikopterde 2'si pilot 4 kişilik mürettebat ve 7 yaralı askerin bulunduğunu söyledi.
Gabkwet, helikopterin silahlı kişilerin saldırısında ölen askerlerden 14'ünün cenazesini taşıdığını belirterek, helikopterdeki 11 kişinin yaşamını yitirdiği olayın nedeninin tespiti için soruşturmanın devam ettiğini dile getirdi.