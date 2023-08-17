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Nijerya'da düşen askeri helikopterdeki 11 kişinin öldüğü açıklandı

Ajans Haberleri
  • 17.08.2023 17:08
  • Giriş: 17.08.2023 17:08
  • Güncelleme: 17.08.2023 17:08
Kaynak: AA
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Nijerya'da düşen askeri helikopterdeki 11 kişinin öldüğü açıklandı

Nijerya'nın Niger eyaletinde 14 Ağustos'ta düşen Hava Kuvvetlerine (NAF) ait askeri helikopterdeki 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

NAF Sözcüsü Edward Gabkwet, başkent Abuja'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, helikopterde 2'si pilot 4 kişilik mürettebat ve 7 yaralı askerin bulunduğunu söyledi.

Gabkwet, helikopterin silahlı kişilerin saldırısında ölen askerlerden 14'ünün cenazesini taşıdığını belirterek, helikopterdeki 11 kişinin yaşamını yitirdiği olayın nedeninin tespiti için soruşturmanın devam ettiğini dile getirdi.

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