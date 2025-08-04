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Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırılarda 5 kişi öldü, 50 kişi kaçırıldı

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinde çete üyeleri tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi öldü, 50 kişi kaçırıldı

Dünya
  • 04.08.2025 07:13
  • Giriş: 04.08.2025 07:13
  • Güncelleme: 04.08.2025 08:56
Kaynak: AA
Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırılarda 5 kişi öldü, 50 kişi kaçırıldı
Fotoğraf: AA

Nijerya'da çete üyelerinin düzenlediği silahlı saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi kaçırıldı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, çete üyeleri, Zamfara eyaletine bağlı 16 ayrı bölgede silahlı saldırı düzenledi.

Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi kaçırıldı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve IŞİD'in Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

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