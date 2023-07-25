Nijerya'da eski Merkez Bankası Başkanı Emefiele mahkemeye çıkarıldı

Nijerya'da yolsuzluk yaptığı iddiasıyla görevine son verilen ve yurt dışına kaçmaya çalışırken gözaltına alınan eski Nijerya Merkez Bankası (CBN) Başkanı Godwin Emefiele, yasa dışı ateşli silah ve mühimmat bulundurma suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

Nijerya Devlet Güvenlik Servisi (DSS), 10 Haziran'da yurt dışına kaçmaya çalışırken gözaltına alınan Emefiele'yi yasa dışı ateşli silah ve mühimmat bulundurma suçlamasıyla Lagos'taki Federal Yüksek Mahkemeye sevk etti.

Emefiele, kendisine yönelik suçlamaları reddetti.

Federal Yüksek Mahkeme Yargıcı Nicholas Oweibo, Emefiele'yi 20 milyon naira (yaklaşık 25 bin 500 dolar) kefaletle serbest bıraktı.