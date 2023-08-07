Nijerya'da fidye için kaçırılan 7 kişi kurtarıldı

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen hava operasyonuyla fidye için kaçırılan 7 kişi kurtarıldı.

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Edward Gabkwet, yaptığı açıklamada, ordunun Kaduna eyaletine bağlı Birnin Gwari bölgesinde silahlı kişilere yönelik hava operasyonu düzenlediğini belirtti.

Gabkwet, operasyonda silahlı kişilerin fidye için kaçırdığı 6 kadın ve bir erkeğin kurtarıldığını kaydetti.

Kurtarılanların sağlık kontrolü için NAF tıbbi tesisine sevk edildiğini aktaran Gabkwet, sağlık kontrolünün ardından ailelerine teslim edilecekleri bilgisini paylaştı.

Nijerya'da insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.