Nijerya'da fırtına nedeniyle yıkılan cezaevinden 119 mahkum firar etti

Nijerya'nın Niger eyaletinde şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle cezaevinin bir bölümünün yıkılması sonucu 119 mahkumun firar ettiği bildirildi.

Federal Başkent Bölgesi (FCT) Cezaevi Sözcüsü Adamu Duza, yaptığı yazılı açıklamada, şiddetli yağmur ve fırtınanın dün Niger'deki Suleja bölgesinde bulunan cezaevinin bir bölümünün yıkılmasına neden olduğunu belirtti.

Bu nedenle cezaevindeki 119 mahkumun firar ettiğini kaydeden Duza, güvenlik güçlerinin başlattığı arama çalışmalarında şimdiye kadar 10 mahkumun yakalandığını aktardı.