Nijerya'da gaz tankeri patladı: 4 ölü, 14 yaralı

Nijerya'da gaz taşıyan tankerin patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Olay, Lagos'u ülkenin diğer bölgelerine bağlayan büyük bir otoyolun parçası olan Otedola Köprüsü'nün altında meydana geldi.

Seyir halindeki kamyonun, köprüye yakın bir benzin istasyonunda dönüş yaptığı sırada yan yattığı kaydedildi.

Kaza nedeniyle tankerin patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Nijerya'da 2009'dan bu yana yaşanan tanker kazalarında 1900'den fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.