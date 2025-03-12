Nijerya'da gaz tankeri patladı: 4 ölü, 14 yaralı
Nijerya'nın güneybatısındaki Lagos eyaletinde gaz taşıyan tanker, henüz bilinmeyen nedenle yan yattı. Kaza nedeniyle yaşanan patlamada sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA
Nijerya'da gaz taşıyan tankerin patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
Olay, Lagos'u ülkenin diğer bölgelerine bağlayan büyük bir otoyolun parçası olan Otedola Köprüsü'nün altında meydana geldi.
Seyir halindeki kamyonun, köprüye yakın bir benzin istasyonunda dönüş yaptığı sırada yan yattığı kaydedildi.
Kaza nedeniyle tankerin patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
Nijerya'da 2009'dan bu yana yaşanan tanker kazalarında 1900'den fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.