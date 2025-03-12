Nijerya'da gaz taşıyan tankerin patlaması sonucu 4 kişi öldü

ABUJA (AA) - Nijerya'nın güneybatısındaki Lagos eyaletinde gaz taşıyan tankerin patlaması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lagos Eyalet Polisi Halkla İlişkiler Sorumlusu Benjamin Hundeyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lagos eyaletindeki Otedola Köprüsü'nde gaz taşıyan tankerin patladığını belirtti.

Hundeyin, patlamada 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4 kişinin de ağır yaralandığını söyledi.

Patlamada 4 evin hasar gördüğünü aktaran Hundeyin, 15 aracın da kül olduğunu ifade etti.

Nijerya'da 2009'dan bu yana yaşanan çeşitli tanker kazalarında 1900'den fazla kişi hayatını kaybetti.