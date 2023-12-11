Nijerya'da hava operasyonunda 18 silahlı çete üyesi öldürüldü
Nijerya'nın Niger eyaletinde düzenlenen hava operasyonunda, silahlı 18 çete üyesi öldürüldü.
Kaynak: AA
Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Edward Gabkwet, yaptığı yazılı açıklamada, "Hadarin Daji Operasyonu" kapsamında Niger eyaletinin Shiroro bölgesinde silahlı çete üyelerine yönelik hava operasyonu düzenlendiğini belirtti.
Gabkwet, operasyonlarda 18 silahlı çete üyesinin öldürüldüğünü, bazılarının yaralı kaçtığını kaydetti.
Operasyonlarda silahlı çete üyelerinin sığınaklarının imha edildiğini aktaran Gabkwet, bu kişilere ait mühimmat ele geçirildiği bilgisini paylaştı.
Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.
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