Nijerya'da hayat pahalılığı: İşçi sendikaları süresiz grevi askıya aldı

Nijerya'da Ticaret Birliği Kongre Başkanı Festus Osifo ve İşçi Konfederasyonu, hayat pahalılığına karşı başlatılan süresiz grevin hükümet yetkilileri ile yapılan görüşmelerin olumlu geçmesi nedeniyle askıya alındığını açıkladı.

Nijerya İşçi Konfederasyonu (NLC) ve Ticaret Birliği Kongresi (TUC), artan hayat pahalığına karşı başlattıkları süresiz grevi askıya aldı.

TUC Başkanı Festus Osifo, yaptığı açıklamada, NLC lideri ile birlikte hükümet yetkilileriyle olumlu görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Taleplerinin karşılanması için görüşmede hükümete bir hafta süre verdiklerini kaydeden Osifo, işçilerin başlattığı süresiz grevi askıya alma kararı verdiklerini belirtti.

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İşçi sendikalarının başlattığı grev kapsamında ülke genelinde elektrik kesintileri yaşanırken okullar, hastaneler ve bankalar da hizmet dışı kalmıştı.

Hükümetin NLC ve TUC'un kesilen elektrik sübvansiyonunun yeniden verilmesi ve asgari ücretin yükseltilmesi taleplerini red etmesi üzerine işçiler pazar günü ülke genelinde süresiz greve gitme kararı almıştı.

NLC ve TUC temsilcileri ile hükümet yetkilileri, pazar günü greve gidilmemesi için bir araya gelmiş ancak görüşmeden olumlu sonuç alınamamıştı.

Nijerya hükümeti ise dün, NLC ve TUC ülke çapındaki süresiz grevini "yasa dışı" ilan ederek çalışanlara işe geri dönmeleri çağrısında bulunmuştu.