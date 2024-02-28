Nijerya'da hayat pahalılığı protesto edildi

Afrika'nın "ekonomik devi" olarak bilinen Nijerya'da, yüksek enflasyon ve gıda fiyatlarındaki artış gibi ekonomik sorunlar nedeniyle ülke çapında gösteriler düzenlendi.

Nijerya İşçi Kongresi (NLC) tarafından organize edilen gösterilere, işçiler, insan hakkı savunucuları, öğrenciler ve iş insanları katıldı.

Gıda, ilaç ve akaryakıt gibi temel ihtiyaç maddelerindeki yüksek fiyat artışını protesto eden göstericiler, ekonomik sorunların çözümü için hükümete çağrı yaptı.