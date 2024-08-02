Nijerya'da hayat pahalılığı protestoları: 17 kişi öldü
Nijerya’da benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından artan hayat pahalılığına karşı başlatılan protestolarda 17 kişi hayatını kaybetti, 300’den fazla kişi gözaltına alındı. Dükkanlar, bankalar, alışveriş merkezleri ve bazı marketler bugün açılmadı.
Nijerya'da benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından artan hayat pahalılığına karşı devam eden eylemlerde 17 kişi öldü.
Afrika ülkesi Nijerya’da yolsuzluk ve hayat pahalılığı gerekçesiyle gerçekleştirilen protestolar sürüyor.
Başkent Abuja’da 1, Kano’da 1, Jigawa’da 2, Nijer eyaletinde 6 kişinin güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu öldüdüğü, Borno’da 4, Kaduna’da ise 3 kişi hayatını kaybettiği aktarıldı.
Polisten yapılan açıklamada, olaylarda 300’den fazla eylemcinin gözaltına alındığı belirtildi.
Dükkanlar, bankalar, alışveriş merkezleri ve bazı marketler, dün yaşanan olayların ardından bugün açılmadı.
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Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, 29 Mayıs 2023'te petrol ürünlerine uygulanan benzin sübvansiyonunu kaldırmıştı.
Kararın ardından ülkede akaryakıt fiyatları yükselmişti.
Litresi 185 nairaya (0,24 dolar) satılan akaryakıtın fiyatının 620 nairaya (0,82 dolar) çıkması hayat pahalılığına yol açmıştı.
Ülke genelinde hayat pahalılığına karşı dün başlatılan protestolar nedeniyle bazı eyaletlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
Sivil toplum kuruluşları, benzin sübvansiyonunun kaldırılmasının ardından 1 Ağustos'tan itibaren ülke genelinde 10 günlük protesto düzenlemeyi planladıklarını duyurmuştu.