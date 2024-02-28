Nijerya'da iki katlı binanın çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Nijerya'da iki katlı binanın çökmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Anambra Eyalet Valisi Charles Soludo, ülkenin güneyinde pazar yerindeki iki katlı binanın çöktüğünü açıkladı.
Vakli Soludo, binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.
Enkazdan 26 kişinin çıkarıldığını aktaran Soludo, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Binanın, imar yasalarına uygun yapılmaması nedeniyle çöktüğü kaydedildi.