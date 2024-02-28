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Nijerya'da iki katlı binanın çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 28.02.2024 10:52
  • Giriş: 28.02.2024 10:52
  • Güncelleme: 28.02.2024 10:53
Kaynak: AA
Nijerya'da iki katlı binanın çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da iki katlı binanın çökmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Anambra Eyalet Valisi Charles Soludo, ülkenin güneyinde pazar yerindeki iki katlı binanın çöktüğünü açıkladı.

Vakli Soludo, binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Enkazdan 26 kişinin çıkarıldığını aktaran Soludo, kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Binanın, imar yasalarına uygun yapılmaması nedeniyle çöktüğü kaydedildi.

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